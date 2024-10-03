شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: نقل تبعية الصندوق السيادى المصرى إلى مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن نقل تبعية الصندوق السيادى المصرى إلى مجلس الوزراء. واوضحت المشاط خلال مؤتمراً صحفيا للإعلان عن تطورات الناتج المحلى الاجمالى ان رئيس الوزراء سيقوم باختيار وتحديد الوزير المختص. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن لجنه الخطة والموازنة لمجلس النواب قد وافقت أمس على نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء. ونجح الصندوق السيادي المصرى بتنفيذ 17 مشروعا خلال السنوات الأربع الماضية بحوالي 52 مليار جنيه استثمارات محلية، و5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية.



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