سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "تليجراف مصر" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، الموافق 1-10-2024، في البنوك المصرية.

وتحدد سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 48.22 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي مستوى 48.24 جنيه للشراء، و48.34 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي عند 48.23 جنيه للشراء، و48.33 جنيه للبيع.

ثبت سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

ناهز سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

تحدد سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي عند 48.24 جنيه للشراء، و48.34 جنيه للبيع.