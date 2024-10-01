شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المساكن في المملكة المتحدة تسجل أسرع وتيرة نمو منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد سوق الإسكان في بريطانيا انتعاشًا، بحسب خبراء ماليون.

وأشاروا إلى أن التوقعات الأكثر إيجابية ستستمر في الأشهر القادمة، وذلك في أعقاب صدور إحصاءات جديدة تشير إلى حدوث انتعاش في السوق. أسعار المساكن في المملكة المتحدة وذكرت جمعية البناء الوطنية في المملكة المتحدة، أن معدل النمو السنوي لأسعار المساكن سجل في سبتمبر أسرع وتيرة له منذ حوالي عامين.

وأوضحت أن قيمة العقارات أصبحت أقل بنسبة 2% فقط من أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة في صيف 2022.

وارتفعت أسعار المساكن في المملكة المتحدة بنسبة 7ر0% في سبتمبر. أسرع وتيرة وبينت أن ذلك أدى إلى تسارع معدل نمو الأسعار السنوي من 4ر2% في أغسطس إلى 2ر3% في سبتمبر، وهو أسرع وتيرة منذ نوفمبر 2022 عندما زادت الأسعار بنسبة 4ر4%.

وقال بنك أوف إنجلاند (البنك المركزي البريطاني)، في تقرير له، إن عدد الموافقات على الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل قفز إلى أعلى مستوى له منذ عامين في أغسطس.

