شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين على انخفاض بنسبة 0.4% عند 12226 نقطة، وبتداولات بلغت8.742 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.062 مليار سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.143 تريليون ريال. انخفاض أسهم 149 شركة انخفضت أسهم 149 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 81، من بين 239 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الباحة، وتشب، وشمس، وسلامة، ومعادن، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، بوبا العربية، والأسماك، ومجموعة صافولا، ومهارة، والمملكة، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.7%، عند 25442 نقطة، وبتداولات بلغت 52.460 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.093 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.614 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 31 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت مثلها، من بين 97 شركة مدرجة في السوق الموازية.