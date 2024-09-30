شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين «عمر الطريف» بلجنة المراجعة في «حديد وطني» خلفا لـ«ياسر الزومان» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب، أمس، بناء على توصية لجنة المكافات والترشيحات الموافقة على تعيين عمر محمد عبدالرحمن الطريف عضوا للجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تعيين الطريف جاء بدلا من عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة المستقيل ياسر زومان سعد الزومان.
وبحسب بيان الشركة فإن عمر محمد الطريف حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، كما حصل على العديد من الدورات والبرامج التدريبية من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويمتلك خبرة تمتد إلى أكثر من 20 عاماً من العمل في الإدارة التنفيذية بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الإدارية والمالية.
وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر أمس بناء على توصية لجنة المكافات والترشيحات قبول استقالة ياسر زومان سعد الزومان من عضوية مجلس الإدارة (عضو مستقل) ولجنة المراجعة (رئيس) وذلك لأسباب شخصية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تعيين الطريف جاء بدلا من عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة المستقيل ياسر زومان سعد الزومان.
وبحسب بيان الشركة فإن عمر محمد الطريف حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، كما حصل على العديد من الدورات والبرامج التدريبية من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويمتلك خبرة تمتد إلى أكثر من 20 عاماً من العمل في الإدارة التنفيذية بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الإدارية والمالية.
وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر أمس بناء على توصية لجنة المكافات والترشيحات قبول استقالة ياسر زومان سعد الزومان من عضوية مجلس الإدارة (عضو مستقل) ولجنة المراجعة (رئيس) وذلك لأسباب شخصية.