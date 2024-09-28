وزير المالية يشارك في الذكرى الثمانين لمؤسستي “بريتون وودز”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في الاجتماع رفيع المستوى للذكرى الثمانين لمؤسستي “بريتون وودز”، والمنعقد في ولاية نيوهامشير الأمريكية يومي الخميس والجمعة 23 – 24 ربيع الأول 1446هـ الموافق 26 – 27 سبتمبر 2024م، لمناقشة التوجهات المستقبلية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.

ويطلق مصطلح مؤسستي “بريتون وودز” على كل من صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، حيث لعبت المؤسستان منذ تأسيسهما في العام 1944م دورًا مهمًا في تحسين أداء الاقتصاد العالمي، فقد أنشئت للمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، ومن ذلك دعم التجارة الدولية، إذ تضمنت اتفاقية “بريتون وودز” الأصلية خططًا لإنشاء منظمة التجارة العالمية. وتسعى المؤسستان لتحقيق أثر إيجابي ومستدام عالمي في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية.

يذكر أن هذا الاجتماع رفيع المستوى يأتي لرسم الخطط الإستراتيجية بعيدة المدى للمؤسستين، والعمل على مناقشة سبل التطوير والتحسين لأدائهما، وفق النتائج الحالية والعوامل المستقبلية.

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