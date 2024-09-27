الصين تخفّض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتعزيز الاقتصاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن البنك المركزي الصيني اليوم، تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، في خطوة تستهدف تعزيز الاقتصاد المتباطئ بالبلاد.

وذكر بنك الشعب الصيني في بيان، أن خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 5ر0 % سوف يسمح للبنوك بالاحتفاظ بنسبة أقل من الودائع الإلزامية، ويحرر مزيدًا من الأموال من أجل أنشطة الإقراض وشراء السندات الحكومية. وتتفق هذه الخطوة، التي تستهدف تمويل مشروعات البنية التحتية وغيرها، مع اعتزام البنك المركزي الصيني مواصلة السياسات النقدية الداعمة.

وكان البنك المركزي الصيني قد أعلن هذا الأسبوع، أنه سيخفّض معدل الفائدة على قروض الإسكان، بالإضافة إلى خفض المعدل بالنسبة للحد الأدنى للاحتياطات النقدية في البنوك.

وتعتزم الصين توفير مزيدًا من الأموال من أجل الأسواق المالية، لأن أزمة قطاع العقارات تؤدي لتباطؤ الاستهلاك بين المستهلكين، حيث يختار الكثيرون ادخار الأموال بدلًا من إنفاقها.

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