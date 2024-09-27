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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تراجع التضخم في فرنسا إلى أقل من 2% للمرة الأولى منذ عام 2021 والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
تراجع التضخم في فرنسا خلال سبتمبر الجاري إلى أقل من 2%، وذلك للمرة الأولى خلال أكثر من ثلاث سنوات.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي)، أن أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، ارتفعت في سبتمبر الجاري بنسبة سنوية بلغت 5ر1%، مقابل 2ر2% في أغسطس الماضي، وأرجع السبب في ذلك بشكل أساسي إلى تراجع أسعار الطاقة. وكان الخبراء يتوقعون أن يبلغ معدل التضخم الشهر الجاري 9ر1%.
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