شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسماك» تتلقى خطابا من رئيس مجلس الإدارة يتضمن الاحتفاظ بـ25% من أسهمه لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للأسماك استلامها خطاب، اليوم، من أحد كبار المساهمين ورئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز عبدالله الحميد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الخطاب تضمن التزام رئيس مجلس الإدارة باحتفاظه بنسبة 25% من أسهمه في الشركة وعدم التصرف بها سواءً بالبيع أو النقل بأي شكل من الأشكال لمدة عام من تاريخه، مع العلم أنه لا يوجد أثر مالي على الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الخطاب تضمن التزام رئيس مجلس الإدارة باحتفاظه بنسبة 25% من أسهمه في الشركة وعدم التصرف بها سواءً بالبيع أو النقل بأي شكل من الأشكال لمدة عام من تاريخه، مع العلم أنه لا يوجد أثر مالي على الشركة.