شكرا لقرائتكم خبر عن معيار: بدء التشغيل التجريبي لمصنع المنتجات الأسمنتية والخرسانة الجاهزة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة معيار بدء التشغيل التجريبي لمصنع المنتجات الأسمنتية والخرسانة الجاهزة بمركز ملهم في منطقة الرياض.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن التشغيل التجريبي تم اعتباراً من تاريخ 9 سبتمبر 2024، مشيرةً إلى أنه سيستمر إلى أن يتم الانتهاء من عمليات اختبار معدات المصنع والتأكد من كفاءته.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن التشغيل التجريبي تم اعتباراً من تاريخ 9 سبتمبر 2024، مشيرةً إلى أنه سيستمر إلى أن يتم الانتهاء من عمليات اختبار معدات المصنع والتأكد من كفاءته.