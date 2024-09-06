شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية بجلسة التعاملات الصباحية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 89.04 نقطة، أو ما يعادل 0.24%، ليصل إلى 36568.05 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا (0230 بتوقيت جرينتش).

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 15.45 نقطة، أو ما يعادل 0.59%، ليصل إلى 2605.31 نقطة.