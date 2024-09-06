شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. تراجع عدد طلبات إعانة البطالة بأقل من التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأقل من التوقعات بنسبة طفيفة.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية في بيان يوم الخميس، أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع بواقع 5000 طلب إلى 227 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 31أغسطس الماضي، مقابل 232 ألف طلب خلال الأسبوع السابق عليه وفقًا للبيانات المعدلة.

كان المحللون توقعوا تراجع عدد الطلبات إلى 230 ألفًا، مقابل 231 ألف طلب في الأسبوع السابق، وفقًا للبيانات الأولية. بدء خفض أسعار الفائدة وقال ريان سويت، كبير محللي الاقتصاد الأمريكي لدى مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس للاستشارات: "بيانات طلبات الحصول على إعانة بطالة ما زالت تشير إلى أن عمليات التسريح ليست المحفز الرئيسي لتراجع سوق العمل".

وأضف: "رغم ذلك لا يمكن لمجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" أن يشعر بالرضا عن النفس، يحتاج البنك المركزي إلى بدء خفض أسعار الفائدة". متوسط عدد الطلبات الأسبوعي وذكرت وزارة العمل أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبًا، تراجع إلى 230 ألف طلب، بانخفاض قدره 1750 طلبًا عن الأسبوع السابق الذي سجل 75ر231 ألف طلب وفقًا للبيانات المعدلة.

وفي الوقت نفسه، تراجع عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 أغسطس الماضي بمقدار 22 طلب إلى 838ر1 مليون طلب.

وتراجع متوسط عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 853ر1 مليون طلب، بانخفاض قدره 8250 طلبًا عن الأسبوع السابق الذي سجل مليون 25ر861 ألف طلب.