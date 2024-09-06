تعرف على سعر الذهب في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الجمعة، عند أسعار مساء أمس الخميس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لوقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2300 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2906 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3390 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3874 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب إلى 27120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2519 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 0.10% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.