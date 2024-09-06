شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 119 مليار دولار.. طرح سندات أمريكية خلال الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل، للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بفئات 3 سنوات و10 سنوات و30 سنة، وبقيمة إجمالية 119 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 30 سنة بقيمة 22 مليار دولار.

موعد نتائج الاكتتاب

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل 3 سنوات، يوم الثلاثاء المقبل، وأجل 10 يوم الأربعاء، وأجل 30 سنة يوم الخميس.



وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات بقيمة 119 مليار دولار على 3 شرائح، وهي سندات أجل 3 سنوات، بقيمة 58 مليار دولار، وأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، وأجل 30 سنة بقيمة 22 مليار دولار.

وجاء الطلب على السندات الثلاثية في حدود المتوسط، وعلى السندات العشرية والثلاثينية أقل من المتوسط.