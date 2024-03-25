%9.9 زيادة في أرباح كاتريون للتموين في 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح شركة كاتريون للتموين القابضة خلال 2023 إلى 282.6 مليون ريال مقابل 257.1 مليون ريال في عام 2022 بنسبة 9.9%، بحسب النتائج المالية السنوية المعلنة على موقع تداول. وبلغ الربح التشغيلي 304.3 مليون ريال خلال 2023 مقابل 283.9 مليون ريال في العام 2022 بزيادة 7.2%. وسجلت الشركة ارتفاعا في الإيرادات بـ 2.13 مليار ريال خلال 2023 مقابل 1.81 مليار ريال في السنة قبل الماضية بنسبة 17.3%. ووصلت ربحية السهم 3.45 ريال مقابل 3.14 ريال في2022. وحققت الشركة زيادة ملحوظة في الإيرادات من 1,818.0 مليون ريال إلى 2,133.8 مليون ريال في عام 2023م مقارنة بعام 2022م. وتعكس هذه الزيادة في الإيرادات معدل نمو سنوي بنسبة 17.4%. ويعود سبب الزيادة في المبيعات إلى قطاع تموين الطائرات بالإضافة إلى خدمات التموين غير الجوية، وخدمات الإعاشة للمواقع النائية وعملاء الرعاية الصحية. في سياق متصل وصى مجلس إدارة شركة كاتريون للتموين القابضة خلال اجتماعه الخميس الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 11% من رأس المال (1.1 ريال للسهم)، وذلك عن النصف الثاني 2023. يذكر أنه في 12 أكتوبر 2023م تمت موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تغيير اسم الشركة من شركة الخطوط السعودية للتموين إلى شركة كاتريون للتموين القابضة. وتم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتغيير اسم المجموعة. توزيع أرباح عن النصف الثاني 2023: رأس المال الحالي820 مليون ريال.

عدد الأسهم 82 مليون سهم.

إجمالي الأرباح الموزعة 90.2 مليون ريال.

النسبة من رأس المال 11 % (1.1 ريال لكل سهم).

أحقية الأرباح 3 أبريل 2024 (والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق).

تاريخ التوزيع 24 أبريل 2024.

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