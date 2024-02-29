شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «تكافل الراجحي» تقفز 353% إلى 328 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الراجحي للتأمين التعاوني، صافي ربح في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، يقدر بنحو 328.061 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 353.2%، مقارنة بـ72.391 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، بلغت نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 696,503 مليون ريال مقابل 443,009 مليون ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 57.2٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات.

وبحسب الشركة، بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 318,750 مليون ريال مقابل 58,815 مليون ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 442.0٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات و صافي مصاريف إعادة التأمين.

وبلغ إجمالي نتائج الاستثمار للعام الحالي 268,862 مليون ريال مقابل 77,587 مليون ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 246.5٪ ويشمل 114,009 مليون ريال تتعلق بتغيرات القيمة العادلة في استثمارات صندوق حملة الوحدات.

وبحسب الشركة بلغ صافي نتائج الاستثمار للعالم الحالي بدون حصة حملة الوحدات 154,853 مليون ريال مقارنة مع 90,068 مليون للعام السابق و بزيادة قدرها 71.9% نتيجة لتحسن العوائد الاستثمارية وزيادة الاصول المستثمرة.

ويحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين ( 146,223 مليون ريال) على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات بالاضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.

ونوهت بتقليص هذه التغيرات الايجابية جزئيًا بالمصاريف التشغيلية الأخرى للعام الحالي (103,975) مليون ريال مقابل (98,501) مليون ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 5.6٪، وذلك نتيجة الى زيادة المصاريف لدعم نمو العمليات.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي 395,426 مليون ريال مقابل 484 مليون ريال للعام السابق، اي بارتفاع قدره 81599.6٪.

كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 6,022,857 مليون ريال مقابل 3,470,070 مليون ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 73.6٪.