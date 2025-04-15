تفاصيل إطلالة ليلى أحمد زاهر في عقد قرانها.. رومانسية وراقية

ميرنا وليد - بيروت - تصدر إسم الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة عقد قرانها على المنتج المصري هشام جمال، بحفل عائلي بسيط داخل أروقة قصر محمد علي التاريخي في المنيل.

وقد إرتدت ليلى أحمد زاهر فستاناً باللون الأبيض بتصميم عرائسي ناعم، يعكس أناقتها وشخصيتها الهادئة، مزج بين الطابع الكلاسيكية والعصرية، جاء من قماش الدانتيل الفخم ورصع بحبات من اللؤلؤ والترتر الأبيض اللامع، ضيق ونحيث عند الخصر، وبدى ناسب للغاية لعمرها.

ومن الناحية الجمالية، أكملت اللوك بتسريحة شعر نصف ملموم للخلف ومميز، مع ماكياج برونزي أبرز جاذبيتها.

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