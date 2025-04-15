شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Captain America: Brave New World يحقق 413 مليون دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Captain America: Brave New World إيرادات وصلت إلى 413 مليونا و417 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 14 فبراير الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و58 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 199 مليونًا و657 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و213 ملايين و759 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

تدور أحداث الفيلم حول (سام ويلسون) والذي ينطلق متسلحًا بدرعه الخارق، من أجل القضاء على الشر الذي يحيط بالبلاد، فيما يعود العالم (صمويل ستيرنز) بفضل دماء (هالك)، ويطلق على نفسه اسم القائد، قبل أن يصطدم مع الجنرال (ثاديوس روس) الذي يستعين بقوة (صبرا) التي تتمتع بقوة خارقة وقدرات علاجية مذهلة.

الفيلم بطولة هاريسون فورد وروزا سالازار وأنتوني ماكي وتيم بلاك نيلسون ومن إخراج يوليوس أوناه

وفي سياق مختلف كان قد اعتذر النجم العالمى هاريسون فورد عن تقديم إحدى جوائز الأوسكار بسبب إصابته بـ الهربس النطاقي، وفقًا لأحدى العيادات الأمريكية، فإن الهربس النطاقي هو عدوى فيروسية تسبب طفحًا مؤلمًا، يظهر غالبًا على شكل شريط واحد من البثور الناجمة عن الفيروس وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء.