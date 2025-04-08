ورطة إبراهيم الحجاج مع عصابة كبيرة في فيلم إسعاف.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 10:20 مساءً - يُنافس الفنان إبراهيم الحجاج، في شباك التذاكر السعودي، بفيلمه الجديد "إسعاف"، وذلك بداية من يوم 17 أبريل الجاري، حيث يتضمن العمل جرعة كبيرة من الكوميديا، الممزوجة بالأكشن والإثارة والتشويق.

حادث مرور يُشعل الأحداث

ويتناول فيلم إبراهيم الحجاج الجديد، قصة "عمر" و"خالد"، مسعفان يعملان بمدينة الرياض، واللذان تنقلب حياتهما رأساً على عقب، عندما يتورطان في حادث مروري. مع شخص مرتبط بجريمة خطيرة، حيث يتسبب الموقف الذي يتعرضان له بتورطهما مع عصابة تحاول استخدامهما للوصول لأهدافهم. فيما تتصاعد الأحداث خلال رحلتهما مع مزيج من الكوميديا.

أبطال فيلم "إسعاف"

ويُشارك في بطولة فيلم "إسعاف" بجانب الفنان إبراهيم الحجاج، كلّ من: محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فهد البتيري، نرمين محسن، مطلق مطر، مهند الصالح، سعيد صالح، مهدي الناصر، حسن عسيري، علي إبراهيم، أحمد فهمي، لطيفة المجرن، ومن إخراج البريطاني كولين توج، الذي سبق وقدّم مسلسل "رشاش".

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فيلم سعودي آخر يتصدر شباك التذاكر

وفي سياق آخر، تشهد دور السينما في المملكة العربية السعودية، عرض فيلم سعودي آخر، وهو "شباب البومب 2"، حيث تصدر شباك التذاكر السعودي بالتزامن مع الأسبوع الأول له، مُحققًا 12.3 مليون ريال، مقابل 252 ألف تذكرة مباعة.

"شباب البومب 2" مزيج من الكوميديا والإثارة والأكشن، حينما يجد "شباب البومب" أنفسهم في مواجهة عصابة مكونة من أربعين طائشًا، ولكن شجاعة "عامر" وإصراره تضع الشباب في مأزق، وحينما يجد "ياسر" طريقة للتخلص منهم يكون "عامر" قد ابتكر فكرة يحولهم فيها من أعداء إلى أبطال.

الفيلم من بطولة فيصل العيسى، محمد الدوسري، عبد العزيز الفريحي، سلمان المقيطيب، مهند الجميلي، عبد العزيز برناوي، فيصل المسيعيد، والعمل تأليف عبد الله الوليدي وأحمد الزهراني، وإخراج حازم فودة.



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