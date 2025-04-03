محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "قالوا إيه" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان "قالوا إيه"، مقدماً العمل بطريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، توزيع إيهاب كولبيكس، و تدور كلماتها حول الثقة بالنفس والنجاح رغم الإنتقادات، بأسلوبه المعتاد الذي يمزج بين التحدي و الفخر.

وتقول كلمات الأغنية :"

"قالوا ايه ؟ قالوا اه

قالوا هو بيمشي وكله وراه

قالوا إيه ؟ قالوا اه

قالوا عمرها ما بتطلع براه

قالوا عني أي أرض نزلتها

انا كسبت فيها محبة اهلها

قالوا قد اي كلمة انا قولتها

شعبية طاغية ومفيش زيها

قالوا عني نجم نازل مـ السما

لو روحت حتة تقلب ملحمة

ملعوبة مني تيجي بمعلمة

انا فعل بس وانتم مكلمة

قالوا إيه ؟ قالوا لأ قالوا دايمًا كدة يطلع على حق

قالوا إيه ؟ قالوا لأ قالوا سبق الكل وعدى بفرق

قالوا عنده عزبة وفي ضهره عزوة وفي اي حسبة يطلع فهمان

قالوا عني حملة واخواتي دولة وفي كل جولة بطلع كسبان

قالوا عني فلتة واد رجله ثابته وفي كل حتة ليه اصحاب جدعان

لو غيبت غيبتي برجع بهيبتي وتشوفوا صورتي دي في كل مكان

قالوا إيه ؟ قالوا لأ قالوا دايمًا كدة يطلع على حق

قالوا إيه ؟ قالوا لأ قالوا سبق الكل وعدى بفرق

قالوا إيه ؟ قالوا ياه قالوا جت بالحظ وماشية معاه

قالوا إيه ؟ قالوا ياه وانا لسه بقول دي الثقة في الله"

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"قالوا إيه" تأتي بعد نجاح كليبه السابق "في العيد"، الذي تعاون فيه أيضاً مع نفس فريق العمل، و تولّى إخراجه أحمد عادل، و يواصل رمضان بذلك تقديم أعمال غنائية تواكب حضوره الفني و تُحافظ على شعبيته المتزايدة.