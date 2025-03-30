أحداث الحلقة الأخيرة من العتاولة 2.. ذكاء نصار ينتصر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 10:23 مساءً - انتهت أحداث مسلسل "العتاولة 2 " بعد عرض الحلقة الأخيرة منذ قليل والتي شهدت تصفية الحسابات بين العتاولة من جهة وأعدائهم من جهة أخرى، حيث سقط أعداء "خضر" و"نصار" واحدًا تلو الآخر، بدءًا من الحاجة شديدة (فيفي عبده) وعدولة (نسرين أمين)، ثم عيسى الوزان والخواجة.
على الجانب الآخر، اجتمع العتاولة لبحث طريقة مواجهة الخواجة، لكنهم تعرَّضوا لهجوم مسلَّح يهدف إلى تصفية نصار. ومع اشتداد القتال، تلقَّت عدولة رصاصة طائشة، فَضَحَّت بحياتها لإنقاذ نصار من الموت.
مع اقتراب النهاية، وضع نصار خطةً ذكيةً للإيقاع بـ الوزان والخواجة، حيث دعاهما إلى اجتماعٍ بحجَّة إتمام صفقة بيع الآثار. لكن المفاجأة كانت بحضور الحاج رماح (صاحب الشحنة الأصلي)، قبل أن يُوجِّه نصار ضربته القاضية بكشف الورقة الرابحة وهي استدعاء الشرطة لضبط الشحنة الأثرية وتسليمها للجهات المختصة، مع إلقاء القبض على الوزان، الخواجة ورماح.
كما شهد الختام عودة عاطف إلى شادية، بينما وجدت قطة شريك حياتها دبة، في مشهدٍ دافئٍ يجمع شمل العتاولة بعد صراعاتٍ طويلة.يمكنك قراءة.. زينة تعلن العتاولة 2 الأكثر مشاهدة في رمضان 2025
ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.
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عتاب نصار لـ خضر بسبب بيع الآثار انطلقت الحلقة الأخيرة بمواجهة نارية بين نصار (أحمد السقا) وشقيقه خضر (طارق لطفي)، بعد أن اكتشف الأول رغبة خضر في بيع شحنة الآثار للخواجة سرًا. لكن خضر برَّر موقفه بأنه كان يسعى لحمايته من الخواجة وانتقامه، الذي لا يتردد في استخدام أي وسيلة للاستيلاء على الشحنة.
الوزان ينتقم من فتنة وعدولة تفتدي نصار من الموتفي الوقت نفسه، خطَّط عيسى الوزان (باسم سمرة) للانتقام من فتنة بعد اكتشافه خيانتها له وتعاونها مع الحاجة شديدة، فكلَّف أحد رجاله بالتخلُّص منها بعد عدم قدرته على القيام بذلك بنفسه مما يظهر شخصية الوزان الحقيقة المتمردة على أفعاله.
على الجانب الآخر، اجتمع العتاولة لبحث طريقة مواجهة الخواجة، لكنهم تعرَّضوا لهجوم مسلَّح يهدف إلى تصفية نصار. ومع اشتداد القتال، تلقَّت عدولة رصاصة طائشة، فَضَحَّت بحياتها لإنقاذ نصار من الموت.
حيلة نصار للحفاظ على الآثار
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مع اقتراب النهاية، وضع نصار خطةً ذكيةً للإيقاع بـ الوزان والخواجة، حيث دعاهما إلى اجتماعٍ بحجَّة إتمام صفقة بيع الآثار. لكن المفاجأة كانت بحضور الحاج رماح (صاحب الشحنة الأصلي)، قبل أن يُوجِّه نصار ضربته القاضية بكشف الورقة الرابحة وهي استدعاء الشرطة لضبط الشحنة الأثرية وتسليمها للجهات المختصة، مع إلقاء القبض على الوزان، الخواجة ورماح.
نهاية سعيدة للعتاولةانتهت الأحداث بسلسلة من المواقف السعيدة لأبطال العمل، حيث تم استرداد الحقوق المتبقية من ميراث الحاج عزمي، وتم تخصيص الأموال المتبقية لعلاج ابنة حنة ونصار المصابة بمرض الضمور العضلي، بالإضافة إلى علاج جيجي (ثراء جبيل) ومساعدتها على استعادة قدرتها على الإنجاب.
كما شهد الختام عودة عاطف إلى شادية، بينما وجدت قطة شريك حياتها دبة، في مشهدٍ دافئٍ يجمع شمل العتاولة بعد صراعاتٍ طويلة.
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مسلسل "العتاولة 2"وتدور أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" في إطار من التشويق والإثارة، فبعد أن غسل يديه من الماضي، يجد نصار (أحمد السقا) نفسه بين المطرقة والسندان، عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض قاتل يكلّف علاجه الملايين، ويرضخ لضغوط زوجته (زينة) للعودة إلى عالم الإجرام مع شقيقه خضر (طارق لطفي)، ويتصاعد التوتر عندما يواجهان عيسى الوزان (باسم سمرة)، الذي نكتشف أنه لم يمُت في الجزء الأول، ويسعى لاستغلال خلافات وغيرة الشقيقين ليورّطهما في مزيد من الجرائم.
ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.
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