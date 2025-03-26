إسلام شيندي يقدّم أغنية "عايزة بطل" ضمن أحداث مسلسل "فهد البطل" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق فنان المهرجانات المصري إسلام شيندي أحدث أغنياته بعنوان "عايزة بطل"، وهي من ضمن الأغاني الرسمية لمسلسل "فهد البطل" الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، الأغنية الجديدة تحمل بصمته في الكتابة بالتعاون مع حازم إكس، بينما تولى توزيعها الموسيقي فريق توينز، وتبدأ بكلمات تعكس نغمة التحدي والقوة التي تتماشى مع روح العمل الدرامي، حيث يقول في مطلعها: "وتد ع الأرض وراسي في السما / مشوفتش فيها حد حملي أنا / أنا جوكر اللعبة مين ييجي معايا / ولقب البطل سابكو جالي أنا".



هذه المشاركة الغنائية تأتي ضمن سلسلة من النشاطات الفنية التي يقوم بها شيندي خلال الموسم الرمضاني، حيث انتهى مؤخرًا من تصوير أغنية "يا جمالو"، وهي عمل غنائي جديد يُقدمه كدويتو مع الفنان حسن أبو الروس داخل أحداث مسلسل "شباب امرأة"، الذي تشارك في بطولته الممثلة المصرية غادة عبد الرازق. ويظهر شيندي في العمل كضيف شرف ضمن الحلقات، ليُقدّم الأغنية داخل سياق درامي يربط بينه وبين أبو الروس في إطار تمثيلي.

