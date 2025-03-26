موسم انتهاء المسلسلات التركية بسبب انخفاض المشاهدات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 10:23 مساءً - شهدت الـ 3 أعوام الماضية، صحوة قوية للمسلسلات التركية، بعد ركود دام لأعوام، حتى أن الجمهور العربي والتركي بدأ في تشبيه المواسم الماضية بوقت عرض مسلسل "العشق الممنوع" ومسلسل "نور ومهند" اللذين حققا نسب مشاهدات قياسية، ولكن يبدو أن هذه الصحوة أصابها بعض العجز في الفترة الماضية، حيث قررت الشركات المنتجة إنهاء أكثر من مسلسل، وبشكل مفاجىء، بسبب نسب المشاهدات الضعيفة.

انتهاء مسلسلات تركية بسبب ضعف نسب المشاهدة

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بعد قرار وقف مسلسل "طائر الرفراف" الذي حقق نجاحاً كبيراً مواسمه الماضية، تم الإعلان عن انتهاء مسلسل "البراعم الحمراء" عند الحلقة 46، رغم النجاح الذي حققه في بداية عرضه، وذلك بسبب ضعف الإقبال عليه.

وتدور قصة المسلسل الرومانسي بين طبيب وفتاة ينتميان إلى طبقات اجتماعية مختلفة وتنشأ بينهما قصة حب قوية، ولكن تحفها المشاكل، حيث إن الفتاة "مريم" تعيش في عائلة تحمل قيماً محافظة، عكس حبيبها الذي ينتمي لطبقة لديها أفكار متفتحتة. المسلسل بطولة؛ أوزجان دينيز وأوزغو نامال،

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كما تم إصدار قرار بوقف مسلسل "حبات اللؤلؤ" عند الحلقة 45 بدون تجديد لموسم ثالث، وذلك بسبب ضعف نسب المشاهدة أيضاً. وتدور أحداث المسلسل الدرامي حول رب أسرة يعيش حياة هادئة، ولكن سرعان ما تنقلب حياته رأساً على عقب بعد أن تم اتهامه ظلمًا في قضية .

المسلسل بطولة؛ يلماز أردوغان، هازار إيرجوتشلو، سلمى ارجيك، كوبيلاي أكا، جوفن كيراك، رضا كوجا أوغلو، أولكيو هلال شيفتشي، ياسمين كونكا، مصطفى يلدران.

القرار النهائي بخصوص مسلسل "طائر الرفراف"

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طائر الرفراف-Yalı Çapkını

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تم الإعلان الأسبوع الماضي عن الموعد النهائي للحلقة الأخيرة لمسلسل "طائر الرفراف"، والذي سيتوقف عند الحلقة 101، أي بعد 3 حلقات، وذلك بسبب انخفاض المشاهدات، والتفاعل الضعيف من الجمهور على الموسم الثالث.كما أكدت الشركة المنتجة عدم وجود موسم رابع، ورغم حزن قطاع كبير من الجمهور الذين تعلقوا بالمسلسل على مدار مواسمه الثلاثة، إلا أن القطاع الأكبر كان مؤيداً لانتهاء المسلسل بسبب ضعف الحبكة الدرامية في الحلقات الأخيرة.وفسر بعض النقاد الفنيين، أن ضعف الموسم الثالث كان بسبب الحبكة المبنية على أحداث مثل الانفصال والمصالحة والخيانة بين فريد وسيران وخيانة بعضهما البعض مع أقرب الناس، مما جعل الجمهور يشعر بالنفور.



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مسلسل "طائر الرفراف" اعتبره الكثيرون ضمن العوامل الأساسية التي أعادت المسلسلات التركية إلى الصدارة، فمنذ سنوات طويلة كانت المسلسلات التركية في المراكز الأولى عالمياً من حيث الشعبية، ولكن فقدت هذا البريق حتى عام 2022 تقريباً، وبعد بث الموسم الأول من مسلسل "طائر الرفراف" في 23 سبتمبر 2022 إلى 9 يونيو 2023، حقق مشاهدات كانت تفتقدها الدراما التركية، كما حققت الحلقة الأخيرة منه نسب مشاهدات "تاريخية"، واعتلت المركز الأول في أكثر الحلقات الأخيرة مشاهدة بين المسلسلات التركية.

تدور قصة المسلسل حول عائلتين تنتميان إلى طبقات اجتماعية مُختلفة؛ عائلة فريد كورهان، الفتى المدلل الذي يتمتع بثراء فاحش، ويجلب المتاعب لعائلته التي تتمتع بصيت واسع في إسطنبول، لذلك قرروا أن يزوجوه من فتاة تنتمي إلى عائلة بسيطة من مدينة غازي عنتاب، وتُدعى هذه الفتاة "سيران"، وتزوج الاثنان رغماً عنهما بأمر من العائلتين.

انتقلت سيران في العيش بقصر عائلة كورهان في إسطنبول، ومن هنا تبدأ الصراعات بين العائلتين، التي لم تهدأ على مدار الـ3 مواسم، حتى بعد أن وقع الثنائي في الحب، إلا أن الصعوبات ظلت تلاحق علاقتهما المستحيلة، كما يسلّط المسلسل الضوء على الكثير من الاضطرابات والأمراض النفسية التي تحملها النفس البشرية.

المسلسل من بطولة عفراء ساراتش أوغلو في دور سيران، ومارت رمضان ديمير في دور فريد، وإمري ألتوغ، وجانسو باكير، وأوزنور سيرتشيلار.

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