اللاعب طاهر محمد طاهر ضيف الحلقة 26 من رامز إيلون مصر

رامز جلال يصف طاهر محمد طاهر بأنه يشبه مُحاسباً في بنك

طاهر محمد طاهر يرى بأنه أحرف من رمضان صبحي ويكشف سبب تأثره في الملعب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 10:23 مساءً - تم مساء اليوم عرض الحلقة الجديدة من برنامج، وجاء ضيف الحلقة لاعب كرة القدم وأحد أعضاء فريق النادي الأهلي المصري، والذي تعرض لمقلب الحلقة من الفنانوبدأت الحلقة من خلال الفكرة الأساسية للبرنامج، حيث تم إيهام اللاعببالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب بجوار فريق التحكيم والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور والفنان رامز جلال.وخلال تقديمه للاعبسخر الفنان رامز جلال قائلاً بأنه لاعب صاحب حالة خاصة واشتهر لدى الجمهور بالرقص على أغنية "سطلانة" وحينما يُسجل هدفين لا يقدم جديداً في ماتشين على الأقل.كما سخر من مظهر وملابس لاعب كرة القدم طاهر محمد طاهر قائلاً بأن هذا المظهر يشبه مُحاسباً في أحد البنوك.وعقب ظهور الفنانبشخصيته الحقيقية للاعبطالبه بأن يقول الولاء الخاص بالبرنامج، وعقب ذلك مازحه الفنان رامز جلال بأنه سيقوم بتدريبه على حراسة المرمى.كما وجه الفنانللاعبعدداً من الأسئلة والتي أجاب عليها مؤكداً بأن اللاعب حسين الشحات أحرف من زيزو، كما اعترف بأن بكاءه في إحدى المباريات بعد نزوله بالوقت الضائع كان بسبب تأثره من الموقف وكان من الممكن أن يعطي الكثير خلال المباراة، كما أكد بأنه يرى نفسه أحرف من اللاعب رمضان صبحي.وعقب تعرضه للمقلب هدد اللاعببأنه سيدفع الثمن غالياً لوقوعه في هذا المقلب، حيث كانت قد شهدت الحلقة انفعالاً شديداً من اللاعب عقب تعرضه للمقلب.

يمكنك قراءة.. أشرف بن شرقي يكشف لـ رامز جلال عن تنازله عن هذا المبلغ لينضم للنادي الأهلي

"رامز إيلون مصر" يتصدّر قائمة الأعلى مشاهدة