اللاعب طاهر محمد طاهر ضيف الحلقة 26 من رامز إيلون مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 10:23 مساءً - تم مساء اليوم عرض الحلقة الجديدة من برنامج "رامز إيلون مصر"، وجاء ضيف الحلقة لاعب كرة القدم وأحد أعضاء فريق النادي الأهلي المصري طاهر محمد طاهر، والذي تعرض لمقلب الحلقة من الفنان رامز جلال.
وبدأت الحلقة من خلال الفكرة الأساسية للبرنامج، حيث تم إيهام اللاعب طاهر محمد طاهر بالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب بجوار فريق التحكيم والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور والفنان رامز جلال.
كما سخر من مظهر وملابس لاعب كرة القدم طاهر محمد طاهر قائلاً بأن هذا المظهر يشبه مُحاسباً في أحد البنوك.
وعقب ظهور الفنان رامز جلال بشخصيته الحقيقية للاعب طاهر محمد طاهر طالبه بأن يقول الولاء الخاص بالبرنامج، وعقب ذلك مازحه الفنان رامز جلال بأنه سيقوم بتدريبه على حراسة المرمى.
وعقب تعرضه للمقلب هدد اللاعب طاهر محمد طاهر بأنه سيدفع الثمن غالياً لوقوعه في هذا المقلب، حيث كانت قد شهدت الحلقة انفعالاً شديداً من اللاعب عقب تعرضه للمقلب.
وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سامي؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
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وبدأت الحلقة من خلال الفكرة الأساسية للبرنامج، حيث تم إيهام اللاعب طاهر محمد طاهر بالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب بجوار فريق التحكيم والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور والفنان رامز جلال.
رامز جلال يصف طاهر محمد طاهر بأنه يشبه مُحاسباً في بنكوخلال تقديمه للاعب طاهر محمد طاهر سخر الفنان رامز جلال قائلاً بأنه لاعب صاحب حالة خاصة واشتهر لدى الجمهور بالرقص على أغنية "سطلانة" وحينما يُسجل هدفين لا يقدم جديداً في ماتشين على الأقل.
كما سخر من مظهر وملابس لاعب كرة القدم طاهر محمد طاهر قائلاً بأن هذا المظهر يشبه مُحاسباً في أحد البنوك.
وعقب ظهور الفنان رامز جلال بشخصيته الحقيقية للاعب طاهر محمد طاهر طالبه بأن يقول الولاء الخاص بالبرنامج، وعقب ذلك مازحه الفنان رامز جلال بأنه سيقوم بتدريبه على حراسة المرمى.
طاهر محمد طاهر يرى بأنه أحرف من رمضان صبحي ويكشف سبب تأثره في الملعبكما وجه الفنان رامز جلال للاعب طاهر محمد طاهر عدداً من الأسئلة والتي أجاب عليها مؤكداً بأن اللاعب حسين الشحات أحرف من زيزو، كما اعترف بأن بكاءه في إحدى المباريات بعد نزوله بالوقت الضائع كان بسبب تأثره من الموقف وكان من الممكن أن يعطي الكثير خلال المباراة، كما أكد بأنه يرى نفسه أحرف من اللاعب رمضان صبحي.
وعقب تعرضه للمقلب هدد اللاعب طاهر محمد طاهر بأنه سيدفع الثمن غالياً لوقوعه في هذا المقلب، حيث كانت قد شهدت الحلقة انفعالاً شديداً من اللاعب عقب تعرضه للمقلب.
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"رامز إيلون مصر" يتصدّر قائمة الأعلى مشاهدةيُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ المملكة العربية السعودية، كان قد كشف عن قائمة الأعلى مُشاهدة من البرامج والمسلسلات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، وذلك وفقاً لإحصائيات أحد المراكز الخاصة بالأبحاث واستطلاع الرأي.
وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سامي؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».