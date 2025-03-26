هدى الإتربي عن دورها في العتاولة 2: رسالة للفتيات التي تبحث عن الشهرة والثراء السريع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 08:51 مساءً - تحدثت الفنانة هدى الإتربي، عن شخصية "دينا" التي قدمتها بمسلسل "العتاولة 2" الذي ينافس في موسم دراما رمضان 2025.
وأضافت، أن شخصيتها بالعمل حملت رسائل موجهة للناس بشكل عام والفتيات بشكل خاص الذين يبحثون عن الشهرة والثراء السريع الذي يجعلهم أحيانًا يقعون ضحايا شبكات مشبوهة تبتزهم وتقوم باستغلالهم من أجل هدف غير أخلاقي أو شيء يحمل ضررًا للمجتمع.
يمكنك قراءة.. هدى الإتربي توجه نصيحة للفتيات من وحي شخصية دينا في العتاولة 2.. تعرفوا إليها
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هدى الإتربي: شخصيتي بالعمل حملت رسائلوقالت هدى الإتربي، في بيان صحفي، إن دورها في مسلسل "العتاولة2" مختلف تمامًا عن شخصيتها الحقيقية.
وأضافت، أن شخصيتها بالعمل حملت رسائل موجهة للناس بشكل عام والفتيات بشكل خاص الذين يبحثون عن الشهرة والثراء السريع الذي يجعلهم أحيانًا يقعون ضحايا شبكات مشبوهة تبتزهم وتقوم باستغلالهم من أجل هدف غير أخلاقي أو شيء يحمل ضررًا للمجتمع.
https://www.instagram.com/p/DFgGQo1skxR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DFgGQo1skxR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DFgGQo1skxR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنك قراءة.. هدى الإتربي توجه نصيحة للفتيات من وحي شخصية دينا في العتاولة 2.. تعرفوا إليها
مسلسل "العتاولة 2"مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، هدى الإتربي، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».