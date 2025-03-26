ميرنا وليد - بيروت - مع اقتراب الموسم الرمضاني من نهايته، كشفت إحدى المنصات عن قائمة أكثر تترات المسلسلات المصرية استماعًا على مستوى العالم خلال النصف الأول من شهر رمضان 2025، في مؤشر جديد على التأثير المتزايد للموسيقى الدرامية المصرية على الجمهور العالمي.
وتصدّرت القائمة أغنية "صاحبي يا صاحبي" بصوت الفنان المصري بهاء سلطان، وهي التتر الرسمي لمسلسل "ولاد الشمس"، بعد أن سجلت قفزة بنسبة 520% في الاستماعات خلال الفترة من 12 إلى 18 مارس، متزامنة مع تصاعد حبكة المسلسل. اللافت أن الأغنية لم تحقق رواجًا فقط في السوق المصري، بل امتد صداها إلى إندونيسيا التي جاءت في المرتبة الثانية عالميًا بعدد المستمعين، ما يعكس الحضور القوي للدراما العربية في الأسواق الآسيوية.
في المركز الثاني، جاءت أغنية "بخاف" للفنان أحمد سعد، تتر مسلسل "سيد الناس"، التي جذبت جمهورًا واسعًا في الولايات المتحدة، ألمانيا، والمملكة العربية السعودية، مؤكدة انتشار نجم سعد عربياً وعالمياً.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الفنانة اللبنانية إليسا عبر أغنية "وتقابل حبيب"، التتر الذي يحمل اسم مسلسل الممثلة ياسمين عبدالعزيز. وقد تخطت الأغنية حاجز الـ300 ألف استماع، مع تفاعل ملحوظ في المغرب وإندونيسيا.
وجاءت أغنية "حضرات السادة" للفنان المصري أكرم حسني، من مسلسل "الكابتن"، في المرتبة الرابعة، بينما اختتمت القائمة أغنية "قرار إزالة" بصوت رحمة محسن من مسلسل "فهد البطل" للفنان أحمد العوضي، في المرتبة الخامسة.
كانت هذه تفاصيل خبر شارات درامية تتصدر التريند.. وبهاء سلطان أول القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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