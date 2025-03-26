تأجيل موعد عرض فيلم الخيال العلمي "Mickey 17" الى هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت شركة Warner Bros عن تأجيل طرح فيلم الخيال العلمي "Mickey 17"، الذي يقوم ببطولته النجم روبرت باتينسون، وكان من المقرر إطلاقه عبر المنصات الرقمية في 25 مارس الجاري.

ووفقًا للبيان الرسمي، تقرر تأجيل موعد الإصدار لمدة أسبوعين، ليصبح الموعد الجديد هو 8 أبريل 2025.

الفيلم الذي أخرجه الكوري الجنوبي بونغ جون هو، الحائز على الأوسكار، عُرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي في شهر شباط الماضي، حيث حظي باهتمام واسع نظراً لتعاونه مع باتينسون، في تجربة وصفت بأنها خارجة عن المألوف.

وفي تصريحات صحفية، عبّر روبرت باتينسون عن إعجابه الشديد بتجربته مع المخرج بونغ، واصفًا العمل بأنه "مجنون للغاية"، وأضاف أنه لم يسبق له أداء دور مماثل طوال مسيرته الفنية، مشيرًا إلى تفرّد أسلوب الإخراج الذي اتبعه بونغ جون هو في هذا المشروع، وتدور أحداث الفيلم حول شخصية يقودها باتينسون، وهي نسخة مستنسخة من إنسان يُرسل في مهمة استكشافية خطيرة لاستعمار كوكب جليدي يُدعى “نيفلهايم”. وبعد أن يفقد العديد من النسخ السابقة حياته، يرفض البطل السماح لنسخته الجديدة بأخذ مكانه، ما يضعه في مواجهة سلسلة من التحديات الوجودية والعملية.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب باتينسون كل من ستيفن يون، نعومي آكي، توني كوليت، ومارك روفالو. ويستند العمل إلى رواية "Mickey 7" التي صدرت في شباط 2022 بقلم الكاتب إدوارد أشتون، وهي من أعمال الخيال العلمي التي لاقت إشادة نقدية واسعة عند طرحها.