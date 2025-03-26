عودة رمزية لـ مايلي سايرس... وشعر هانا مونتانا يُعرض في Disney Legacy

ميرنا وليد - بيروت - كشفت المغنية الأميركية مايلي سايرس عن تفاصيل ألبومها الجديد الذي سيحمل اسم Something Beautiful، مؤكدة أن الأغنية الرئيسية فيه ستكون بعنوان Walk of Fame.

ومن المقرر أن يُطرح الألبوم رسميًا في 30 أيار المقبل، وسط ترقب كبير من جمهورها حول العالم، وفي تصريحات إعلامية حديثة، فتحت مايلي قلبها للحديث عن رؤيتها للحياة المثالية، مشيرة إلى أنها تتمنى لو كانت حياتها أقرب إلى حياة شخصية "هانا مونتانا"، الدور الأيقوني الذي جسّدته خلال سنوات طفولتها لصالح شبكة ديزني. وقالت سايرس: "حياتي المثالية ستكون بمثابة هانا مونتانا... إنسانة عادية في النهار، ونجمة في الليل"، ويأتي هذا التصريح في وقت لا يزال فيه تأثير شخصية هانا مونتانا حاضرًا بقوة في مسيرة مايلي سايرس، إذ أعلنت استديوهات ديزني عن عرض الشعر المستعار الأصلي الذي ارتدته خلال تجسيدها للدور، وذلك ضمن فعاليات حفل Disney Legacy Ceremony، المقرر إقامته في 11 آب 2024، تكريمًا لأكثر اللحظات الرمزية في تاريخ ديزني.

يُذكر أن مسلسل Hannah Montana قد شكّل انطلاقة مايلي سايرس نحو الشهرة العالمية، واستمر عرضه على قناة ديزني لمدة خمس سنوات، محققًا نسب مشاهدة قياسية في مختلف أنحاء العالم.