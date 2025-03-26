ميرنا وليد - بيروت - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "آسر" عن الملصق الرسمي للعمل، وهو نسخة عربية مقتبسة من المسلسل التركي الشهير "إيزيل". وتصدر الممثل السوري باسل خياط البوستر، حيث ظهر جالساً على قطعة نرد ضخمة تحمل رموزاً من ألعاب الورق، محاطاً ب العمل: عباس النوري، خالد القيش، سامر المصري، التي لفتت الأنظار كونها العنصر النسائي الوحيد على البوستر.

تدور أحداث "آسر" حول شاب يُتهم زوراً في جريمة مدبرة من أقرب الناس إليه، فيدخل السجن ظلماً، وهناك يتعرف إلى رجل قوي يساعده على الهروب. يغيّر آسر هويته ويعود لينتقم من كل من خانه.

المسلسل من بطولة باسل خياط، سامر المصري، زينة مكي، خالد القيش، طلال مارديني، عباس النوري، نادين خوري، سلطان ديب، مجدي مشموشي، وزهير عبد الكريم.

كانت هذه تفاصيل خبر باسل خياط يعود بدور معقّد في "آسر"… دراما إنتقام مشوّقة قريباً - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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