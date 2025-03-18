وتقابل حبيب الحلقة 17.. انكشاف أسرار صادمة ونهاية مشوقة

سرّ كبير وراء طبيعة عمل رقية

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يوسف يذهب إلى ليل في وجود فارس بمنزلها

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مسلسل "وتقابل حبيب"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 01:25 صباحاً - كشفت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "" عن العديد من أسرار وخفايا الشخصيات داخل العمل؛ حيث بدأت بتراجع ليل () وفارس () الكشف عن مشاعرهما تجاه بعضهما، في الوقت الذي انتظر الجمهور اعتراف كل منهما بحبه للآخر بعدما تطورت علاقتهما في الفترة الأخيرة، وتبادلهما نظرات الإعجاب والرومانسية أثناء وجودهما معاً، ويقرران تأجيل الكشف عما يشعران به.ومن أبرز الأسرار التي كشفتها الحلقة، هو حب خالد (أ) مدير أعمال رقية (نيكول سابا) القديم والمستمر لها؛ حيث ألمح خلال حديثه معها أنها الحب الوحيد في حياته؛ لتطالبه رقية بغلق الموضوع، في الوقت تسمع كاريمان () ما دار بين أختها رقية وخالد، وتكشف عن خوفها من طبيعة عمل أختها الذي تجني من خلاله أموالاً باهظة، وخوفها من أن تكون أعمالاً غير مشروعة.يمكنكِ قراءة.. إجهاض ياسمين عبد العزيز ورنا رئيس بأيدي زوجيهما في رمضان 2025وخلال أحداث الحلقة السابعة عشرة تعترف فرح () أخيراً بحبها لفارس وتقربها منه بالعمل معه في الشركة على أمل الزواج منه، ويأتي ذلك بعدما عنفتها والدتها على إصرارها على العمل في شركة أبو العزم، وأن فارس لن يكون لها، ولكن تُصر فرح على أنها ليست خطأ ،وأن هذا هو الوقت المناسب للتقرب فيه من فارس بعد وفاة والدته، لأنه أصبح وحيداً عكس ما قبل ذلك؛ حيث كان الموضوع صعباً بالفعل.وتطورت الأحداث، بعدما أخبرت زينة مديرة مكتب يوسف (خالد سليم) أن صديقاً لها مقيماً في روما ويعمل ضابطاً، حذرها من رقية عندما عرف أن زينة تعمل مع زوج رقية؛ ليطلب يوسف من زينة عدم التحدث في الأمر مع أي أحد، في نفس الوقت يذهب يوسف إلى رقية لإعادتها إلى فيلا أبو العزم مرة أخرى بعدما غادرت الفيلا غاضبة من سؤال يوسف لها حول سفرها إلى روما بدون معرفته.وتوالت أحداث الحلقة؛ حيث يذهب فارس إلى ليل في الاستراحة؛ للتحدث معها في الوقت الذي تشاهد ليل، طليقها يوسف يأتي من بعيد فتُدخل فارس الاستراحة وتغلق الباب؛ ليأتي يوسف ويطرق الباب ويريد الدخول وسط توتر كبير بسبب وجود فارس وراء الباب، في هذا الوقت تحضر رقية إلى الفيلا، وتعلم أن يوسف موجود عند استراحة ليل؛ لتذهب هي الأخرى إلى هناك، وتنتهي الحلقة نهاية تحبس الأنفاس.يمكنك قراءة أيضاً.. نيكول سابا لـ"الخليج 365": طلبت من ياسمين عبد العزيز ألا تزعل مني بسبب مشهد في وتقابل حبيبمسلسل "وتقابل حبيب" حول "" التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، رجل الأعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؛ حيث تكتشف، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكري، تدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».