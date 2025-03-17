إليسا تُكرَّم في نيويورك: صوتٌ مؤثر في الفن والمجتمع!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصلت النجمة اللبنانية إليسا على تكريم مميز من الجامعة اللبنانية الأميركية في نيويورك، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في التوعية بمرض السرطان. جاء هذا التكريم ضمن احتفالات الجامعة بمرور 100 عام على تأسيسها في بيروت.

كلمة مؤثرة لإليسا خلال التكريم

خلال الحفل، ألقت إليسا كلمة عبّرت فيها عن امتنانها لهذا التكريم، قائلة: “إنه شرف عظيم أن أتلقى هذه الجائزة خلال الاحتفال بمئوية هذه المؤسسة العريقة. على مدار 100 عام، ساهمت الجامعة اللبنانية الأميركية في تشكيل قادة المستقبل، وأنا ممتنة لكوني جزءًا من إرثها الغني ومتحمسة لتأثيرها المستقبلي.”

كما استذكرت والدها الشاعر الراحل زكريا خوري بكلمات مؤثرة، حيث قالت: “وأنا أقف هنا، لا يسعني إلا أن أفكر في والدي، لقد كان دائمًا مصدر إلهامي، وكان يقول لي إن النجم بلا تعليم يشبه الموهبة بلا توجيه.”

وتطرقت إليسا إلى تجربتها مع مرض السرطان، مؤكدة أهمية دعم المرضى، حيث قالت: “في السنوات السابقة، حاربت السرطان، وأنا ممتنة لأنه كان بإمكاني الحصول على أفضل رعاية طبية أنقذت حياتي. لكن للأسف، الكثيرون لا يحظون بهذه الميزة، دعونا نساعدهم ونساندهم، فهذا هو دورنا.”

كما شاركت إليسا عبر حسابها على إنستغرام صوراً لها من الحفل، وعلّقت عليها: “التعليم يصنع القادة، والفنانون ليسوا استثناءً. لطالما آمنت بأننا صناع التغيير، إذ نحمل مسؤولية التأثير. يشرفني أن يتم تكريمي من قبل الجامعة اللبنانية الأميركية خلال احتفالها بمئويتها في نيويورك. معًا، نمكّن الجيل القادم من الحلم الكبير وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للبنان!”

إليسا في أعمالها الرمضانية

على صعيد آخر، قدّمت إليسا شارة مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي يُعرض خلال شهر رمضان، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.

كما شاركت في إعلان رمضاني لموسم 2025، حيث قدّمت أغنية “حلوة واحنا سوا”، التي تقول في مطلعها: “حتى لو فيه ساعات صعبة بنعديها.. بتعوضنا حاجات دي حياتنا أجمل بيها.. مهما عاندتنا وجت علينا ليالي.. تيجي لمتنا وتقول يا ضحكة تعالي.. ماليانة الدنيا بتفاصيل.. الصعب بيبقى بيها جميل.. والحزن معاها مستحيل.”

بهذا التكريم والتألق الفني، تستمر إليسا في التأثير بمسيرتها الغنية، سواء في مجال الفن أو العمل الإنساني، مؤكدة مكانتها كإحدى أبرز نجمات العالم العربي.