شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يعتذر عن تصريحاته فى برنامج عمر متولى ليك لوك والان مع تفاصيل الخبر

قدم المخرج عمرو سلامة اعتذارا عن تصريحاته فى برنامج عمر متولى ليك لوك، والذى أصدر فيه تصريحات حول رأيه فى الفنان إسماعيل ياسين والمخرج صلاح أبو سيف وفيلم المومياء، وجاء الاعتذار كالتالى: "أتقدم بخالص اعتذارى لجمهور ومحبى جميع الفنانين الذين ذكرتهم فى حلقة برنامج (ليك لوك)، ولكل من شعر بالإساءة بسبب إبداء آرائى بصورة مبالغ فيها وغير لائقة، مما قد يكون قد مسّ تاريخهم الفنى الكبير والمهم".

وأضاف البيان: "أدرك تمامًا أن مكانة هؤلاء الفنانين وتأثيرهم فى الثقافة الشعبية لا يمكن المساس بهما، وأتعجب من البعض الذى قرر مقارنتى بهم، فهذه مقارنة فى غير محلها تمامًا. هم أصحاب تاريخ فنى عظيم أثر فى ملايين البشر لعقود، ومقارنتى بهم لا معنى لها، كما لو أن نملة تُقارن بأسد".

وأكمل البيان: "كما أقرّ بأننى ارتكبت خطأ كبيرًا، وهو عيب حقيقى فى شخصيتى، حيث إن عفويتى أحيانًا تصل إلى حد التهور. لم أدرك أن ما يُقال فى منصة عامة يجب أن يكون محسوبًا بدقة، ولا يمكن التعامل معه كحديث عابر فى جلسة خاصة بغرض التسلية والمبالغة الهزلية. ما نقوله فى العلن يبقى ويؤثر، ولذلك يجب أن أكون أكثر وعيًا ومسؤولية فيما أصرح به مستقبلاً وأكرر اعتذارى، وأتعهد بأن أكون أكثر حرصًا فى المستقبل".