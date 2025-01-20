شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب أحمد جمال يحتفل بخطوبته على فرح الموجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب أحمد جمال بخطوبته أمس في أجواء عائلية واقتصر الاحتفال على الأهل والأقارب.

المطربة فرح الموجي هي حفيدة الملحن محمد الموجي وابنة المايسترو حمادة الموجي.



أحمد جمال وفرح الموجى



أحمد جمال وفرح الموجى

ويستعد احمد جمال لإطلاق أحدث أغانيه تزامنًا مع عيد الحب بعنوان "سعادة بس" بعد النجاح الكبير الذي حققته آخر أغنياته "مابيعتذرش" من كلمات محمد البندارى وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات أغنية مابيعتذرش: مابيعترفش بغلطه مره وقلبه قاسي مبيعتبرش ان العتاب في الحب اصلا شيء أساسي قلقان عليه، وخايف لأذيه مع ان عمر القسوة دي ما كانت اختصاصي، وده كبرياؤه مضيعه ولا زعلي قادر يمنعه، وسكوتي مبقاش ينفعه والحل فين ده كتير حاولت افهمه مش قصدي اسيبه واندمه، ولو الغياب هيعلمه هبعد سنين ده ما يتضمنش، ومايتفهمش إزاي بيتحمل فراقي وما بتصدمش علشان اكيد حبيت زيادة، ومن غبائي واستنى ايه كرهني فيه من ضعفي ليه اتمسكت بيه، وده حبه دائي وده كبرياؤه مضيعه ولا زعلي قادر يمنعه، وسكوتي مبقاش ينفعه والحل فين ده كتير حاولت افهمه مش قصدي اسيبه و اندمه ولو الغياب هيعلمه هبعد سنين.