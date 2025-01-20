شكرا لقرائتكم خبر عن عمر العبد اللات يطلق أغنيته الجديدة أدمنت صوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان عمر العبد اللات أغنيته الجديدة "أدمنت صوتك" وهي أحدث أعماله الغنائية من كلمات الشاعر محمد القاسمي، وألحان وتوزيع حاتم منصور.

على صعيد آخر يستعد عمر العبد اللات لإحياء حفل ضخم مع جمهوره في الأردن، مساء الخميس الموافق 30 يناير من العام الجاري، وذلك ضمن فعاليات "مهرجان أمواج العقبة".

وذلك على مسرح ساحة الثورة العربية الكبرى، في مدينة العقبة الساحلية، على شاطئ البحر الأحمر، .. ويعد عمر العبد اللات من أهم المطربين الأردنيين ممن يحظوا بجماهيرية عريضة.