رسالة غامضة من هالة صدقي تثير التساؤلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي في “فيسبوك”، رسالة غامضة حيّرت بها جمهورها ودفعتهم للتساؤل عما تقصده بها ومَن الذي تتحدث عنه، وسط تكهنات عديدة حول أسماء أشخاص مختلفين.

وقالت هالة في رسالتها: “يوميات بندق، بندق بيغرق نفسه هو وعم دهب كل يوم بسبب أم الجنائي اللي دارسه وبيجرّب فينا، بشفق على محاميك يا بندق خليه يركز، وبعد ما كانوا أربعة فقط اللي عارفين، فضحت الدنيا على الملايين، اهدأ يا بندق”.

الرسالة الغامضة التي نشرتها هالة جاءت بعد يومين فقط من إعلان براءتها من القضية التي اتُّهمت فيها بالنصب على مساعدتها السابقة، ومطالبة الأخيرة بالحصول على مبلغ 150 ألف ريال مقابل ظهورها في برنامج خليجي شهير، وهو ما نفته الفنانة المصرية تماماً، وبعد إعلان البراءة، وجّهت صدقي الشكر الى كل مَن دعمها في محنتها، مشيرةً الى أنها لم تتأثر بالقضايا والشائعات التي نُشِرَت ضدها، بل على العكس ازدادت قوةً.

وتأتي رسالة هالة صدقي الغامضة مع استمرار قضية زوجة خالد يوسف شاليمار شربتلي والمخرج عمر زهران، وكانت قد أشارت تقارير الى الزجّ باسمها في كواليس القضية التي أثارت اهتمام قطاع كبير من الجمهور.

يُذكر أن هالة صدقي تخوض دراما رمضان المقبل بمسلسل “إش إش”، وهو بطولة الفنانة مي عمر، ومن إخراج محمد سامي.