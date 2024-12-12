موعد عرض فيلم لأول مرة لـ تارا عماد وعمر الشناوي



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 11:54 صباحاً - أوشك القائمون على فيلم " لأول مرة" على الانتهاء من تصوير مشاهده تمهيداً لعرضه مع مطلع العام المقبل 2025 .

فيلم لأول مرة

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي حول العديد من القضايا الإنسانية، ويشارك في بطولته عدد من النجوم وهم تارا عماد ، عمر الشناوي ، رانيا منصور، نبيل عيسى ، فيدرا، عايدة رياض، والعمل من تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام ومن إنتاج رأفت توماس.

تارا عماد من كواليس فيلم لأول مرة - الصورةمن المركز الإعلامي للفيلم

آخر الأعمال الفنية لـ تارا عماد وعمر الشناوي

وتواجدت الفنانة تارا عماد في الدورة الـ 45 والسابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم "آخر ليالي الصيف" من إخراج فاطمة ياسر، وتم عرضه ضمن قسم "بانوراما مصرية".

وتدور أحداثه الفيلم، حول 3 بنات خالات وهن: "فرح"، "رنا"، و"ليل"، يعدن بعد عامين من وفاة جدهن لتوديع منزل طفولتهن في الأردن قبل بيعه، ولكن تخفي "فرح" عنهما هذا السر، ويُشارك في بطولة الفيلم، كل من شهد الشاطر وفرح أبو غطاس، فيما تشارك تارا عماد أيضاً في العمل كأحد المنتجين المنفذين.

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كما كان لها تواجد في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل " جودر" الذي دارت أحداثه في إطار درامي ممزوج بالخيال ، وشاركها بطولة العمل الفنان ياسر جلال.

بينما كانت آخر المشاركات الدرامية للفنان عمر الشناوي في رمضان الماضي ، كانت من خلال مسلسل " الحشاشين" إذ استطاع أن ينال على استحسان متابعي هذا العمل من خلال شخصية السلطان "باركياروق" ، ودارت أحداث المسلسل في إطار تاريخي ولاسيما في القرن الـ 11، حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة. وتشارك في المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض.

وشارك " الشناوي " مؤخراً ولاسيما في موسم الأوف سيزون من خلال مسلسل "الوصفة السحرية" ودارت أحداثه خلال إطار اجتماعي حيث يستعرض المسلسل المشكلات الزوجية التى تواجه الأزواج فى بداية حياتهم، وكيفية التغلب عليها ومحاربة الملل والأزمات المتتالية التى تنشأ عن اختلاف شخصياتهم، من خلال قصص متعددة لأبطال العمل

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