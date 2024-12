سارة جيسيكا باركر.. مسيرة فنية بدأت من مسارح برودواي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:53 صباحاً - في يومه السابع منذ انطلاق فعالياته يوم 5 ديسمبر، يستمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الرابعة في استقطاب نخبة كبيرة من النجوم حول العالم سواء العالم العربي، أو بوليوود وهوليوود، للاستماع لتجاربهم الفنية والتعرف إلى مسيرتهم المهنية التي أهلتهم ليكونوا نجوماً في عالم السينما.

ويستضيف مهرجان البحر الأحمر اليوم الممثلة والمنتجة وسيدة الأعمال سارة جيسيكا باركر للتحدث عن سر نجاحها ومشوارها الفني، الذي سنُلقي الضوء عليه من خلال الموضوع التالي.

نشأة سارة جيسيكا باركر

https://www.instagram.com/p/DDO_XlwNFEl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDO_XlwNFEl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDO_XlwNFEl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ولدت سارة جيسيكا باركر في 25 مارس عام 1965، من بين 8 أطفال. أمضت حياتها المبكرة في مساعدة والدتها وزوج والدتها بقدر ما تستطيع من خلال الغناء والرقص، وذلك بفضل دراستها في مسرح الباليه الأمريكي. ونظراً لأدائها الفني، بدأت في جذب الانتباه منذ سن مبكرة؛ لتكتسب أول أدوارها على مسارح برودواي في مسرحية The Innocents، تلى ذلك The Sound Of Musi، والذي شهد قيامها هي وأربعة من أشقائها بجولة في البلاد. ثم تولت الدور الرئيسي في عرض برودواي Annie، مما عزز مكانتها في دائرة الضوء.

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته في برودواي، إلا أنها تركته وتوجهت للتلفزيون؛ لتقوم في عام 1982 ببطولة أول مسلسل كوميدي تلفزيوني لها Square Pegs، ثم توالت الأدوار الأخرى لتشمل "Girls Just Want To Have Fun" و"Footloose". أما أعمالها خارج برودواي فتتضمّن: الإنتاج الأصليّ لمسرحيّة To Gillian on Her 37th Birthday، وThe Commons of Pensacola.

قد ترغبين في معرفة أبرز النجمات اللواتي احترفن رقص الباليه إلى جانب التمثيل

نقطة تحول في مسيرة سارة باركر

https://www.instagram.com/p/C8o6HEyuUT3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8o6HEyuUT3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8o6HEyuUT3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تطورت مسيرة باركر من أدوار المراهقة إلى أدوار أكثر نضجاً، وفي عام 1991، قامت ببطولة "L.A. Story"، مما عزز اسمها في هوليوود. تشمل الأدوار التي تلت ذلك Honeymoon in Vegas، وEd Wood. هذا بالإضافة لقيامها ببرنامج تلفزيوني نال استحسان النقاد، وسلسلة أفلام لاحقة من بينها فيلم كوميديا الخيال الأمريكيّ Hocus Pocus 2- تكملة فيلم Hocus Pocus لعام 1993، حيث أسرت "باركر" الجماهير بأدائها المضحك والغريب في دور "سارة سانديرسون"، أخت "وينيفريد" و"ماري سانديرسون"، وهنَّ ثلاث ساحرات يعشن في سالم في القرن السّابع عشر.

كل هذه الأعمال وأكثر دفعت النجمة إلى دائرة الضوء بشكلٍ أكبر، مما عزز اسمها كواحدة من أكبر الأسماء في هوليوود.

للمزيد من الأخبار: رانبير كابور يُشيد بمهرجان البحر الأحمر السينمائي ويؤكد أنها فرصة للاحتفال بالمُبدعين

زواج سارة جيسيكا يدفعها للأمام

لم يُبطئ زواج باركر من ماثيو بروديريك من تقدمها على الإطلاق، حيث لا يزالان متزوجين حتى اليوم. وقد شاركت باركر في بطولة مسرحيّة كوميديّة مع زوجها، وهي إعادة أحداث لمسرحيّة كوميديّة بعنوان Plaza Suite، حيث حظي أداء "باركر" بترشيح لجائزة أفضل ممثّلة في جوائز أوليفييه لعام 2024.

رحب الزوجان بابنهما جيمس ويلك بروديريك بعد خمس سنوات من زواجهما، والذي ولد في أكتوبر 2002. في عام 2009، رزقا بابنتين توأم، ماريون لوريتا إلويل وتابيثا هودج.

يمكنكِ التعرف إلى سبايك لي.. المُبدع في السينما العالمية ما بين الإخراج والتأليف والتمثيل

الجوائز في حياة سارة جيسيكا باركر وجديدها

حصلت سارة جيسيكا باركر على أربع جوائز غولدن غلوب، ثلاث جوائز نقابة ممثّلي الشّاشة، وجائزتا إيمي.

أبرز أعمال سارة باركر التلفزيونية والسينمائية

https://www.instagram.com/p/C6pJVh_v9un/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C6pJVh_v9un/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C6pJVh_v9un/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تلعب "باركر" دور البطولة كـ"كاري برادشو" في المسلسل التّلفزيونيّ And Just Like That مع "سينثيا نيكسون" و"كريستين ديفيس". المسلسل حاليّاً في مرحلة الإنتاج للموسم الثّالث المرتقب بشدّة.

تشمل أعمالها التّلفزيونيّة Equal Justice، Square Pegs. كما تشمل أعمالها السّينمائيّة السّابقة: Extreme Measures, If Lucy Fell, Til There Was You, L.A. Story, I Don't Know How She Does It, Smart People, Failure to Launch, The Family Stone, State and Main, Mars Attacks!, Ed Wood, The First Wives Club, Miami Rhapsody, Honeymoon in Vegas, and Footloose.

سارة جيسيكا باركر كسيدة أعمال

كسيدة أعمال، أطلقت باركر شركة الإنتاج الحائزة على جوائز "بريتي ماتشز للإنتاج"، والّتي تُطوّر مشاريع أفلام وتلفزيون، عبر مجموعة واسعة من الأنواع، بموجب اتفاقيّة أوليّة مع HBO، حيث تُنتج برامج تلفزيونيّة مكتوبة وغير مكتوبة، بالإضافة إلى أفلام روائيّة ووثائقيّة.

وفي عام 2014، أطلقت "باركر" علامتها التّجاريّة الّتي تحمل اسمها SJP لبيع الأزياء والحقائب والأكسسوارات، والّتي تُباع من خلال المتاجر عبر الإنترنت، بالإضافة إلى العديد من المتاجر، والوكلاء الدّوليّين الآخرين.

في يونيو 2023، أطلقت علامتها للنّشر بالشّراكة مع دار للنشر، حيث تنشر قصصاً تحفّز الفكر، وهي واسعة الأفق، تشمل أصواتاً دوليّة، وأصواتاً لم تحظَ بالقدر الكافي من التّمثيل. وفي نوفمبر 2009، انتخبتها إدارة أوباما لتكون عضواً في اللّجنة الرّئاسيّة للفنون والعلوم الإنسانيّة. وانضمّت "باركر" مؤخراً إلى "الشّراكة لمدينة نيويورك"، وهي منظّمة مكرّسة لبناء شراكات بين الشّركات والحكومة لتعزيز مدينة نيويورك.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».