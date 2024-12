بحضور ألمع النجوم ..جدة التاريخية تحتضن حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وعرض فيلم "ضي"

ميرنا وليد - بيروت - انطلقت ليلة أمس الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي حمل هذا العام شعار "للسينما بيت جديد"، في حفل افتتاح رسمي أقيم في ميدان الثقافة بالبلد، في جدة التاريخية، بحضور نخبة من النجوم والمخرجين وصُنّاع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.

وعرض في حفل الافتتاح العرض العالمي الأول لفيلم "ضي"، وهو إنتاج سعودي مصري مشترك ييدور حول قصة المراهق نوبي ألبينو البالغ من العمر 11 عامًا والذي يمتلك صوتا جميلاً. يعيش نوبي رحلة المليئة بالتحديات، حيث يسافر مع عائلته من أسوان إلى القاهرة بهدف تحقيق حلمه وهو المشاركة في برنامج "ذا فويس كيدز".

وشهد العرض الأول للفيلم حضور طاقم العمل الرئيسي، ومن بينهم، المخرج المصري المعروف كريم الشناوي، والممثل بدر محمد، وحنين محمد، وإسلام مبارك، وأسيل عمران، بالإضافة إلى المنتج والكاتب هيثم دبور.

قدم كل من الممثلة دانييلا رحمة والمخرج والكاتب حكيم جمعة الحفلوذلك بحضور كل من جُمانا راشد الرّاشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي؛ ومحمد بن عايض عسيري، الرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي؛ وشيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

كما تضمن الحضور مجموعة من النجوم والشخصيات المهمة من بينهم رئيس لجنة التحكيم سبايك لي وأعضاء لجنته التحكيمية - المخرج المصري الشهير أبو بكر شوقي (يوم الدين)، والممثلة التركية الشهيرة توبا بويوكستون(Black Money Love, Rosso İstanbul)، والممثلة البريطانية المرشحة لجائزة الأوسكار ميني درايفر (Good Will Hunting, Serpent Queen)، والممثل والمنتج دانيال داي كيم (Avatar: The Last Airbender).

وتخلل الحفل الافتتاح تكريم نخبة من النجوم الشرق الأوسط والعالم، من بينهم النجم الحائز على العديد من الجوائز، عامر خان، وقدمت جائزته الممثلة العالمية إيفا لونغوريا. كما تم تكريم الممثلة البريطانية المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت، وقدمت جائزتها الممثلة ميشيل يوه. والممثلة المصرية المبدعة منى زكي، الحائزة على العديد من الجوائز، وقدمت جائزتها الممثلة ميني درايفر. كما قدمت جائزة خاصة للنجم العالمي فين ديزل، تكريمًا لمسيرته الفنية الغنية بالأعمال الناجحة وشخصياته المحبوبة لدى الجماهير، وقدمتها الممثلة ميشيل رودريغز.

وفي هذا الصدد قالت جمانا الرّاشد: "نفخر باستضافة نخبة صناع السينما في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي من مقرنا الجديد في ميدان الثقافة، البلد جدة التاريخية. ونسعى من خلال حفلنا اليوم لتسليط الضوء على السينما العربية في حفل افتتاحنا، وتكريم نخبة الفنانين العرب والعالم. "

وأضافت: "نهدف، في مؤسسة البحر الأحمر السينمائية، للارتقاء بصناعة الأفلام في العالم العربي، وإفريقيا، وآسيا، وذلك عبر دعم خبراتهم وإبداعاتهم من خلال سوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، والمسرح العالمي لمهرجاننا حيث نحتفي بالإبداع السينمائي. كما نتطلع لاستكشاف برنامجنا الحافل، والذي يقدم 122 مشروعًا من 85 دولة بـ 49 لغة، من صناع الأفلام الموهوبين."

وتحدث محمد بن عايض عسيري، الرئيس التنفيذي المُكلف لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، قائلًا: " بصفتي الرئيس التنفيذي المكلف، تعتبر هذه تجربتي الأولى في إطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وكانت تجربة رائعة بالفعل خاصةً بعرض فيلم "ضي"، الذي يجسد ثمرة التعاون بين ألمع المواهب والعقول السعودية والمصرية، ويؤكد التزامنا الراسخ بتقديم أفضل ما في السينما العربية. ونتطلع للأيام العشرة المقبلة التي ستكون أيام حافلة بالفعاليات المهمة، كبرامج سينمائية، ونقاشات ثرية، وجلسات تفاعلية، وفرص تعاون مثمرة، تحتفي بالإبداع السينمائي من مختلف أنحاء العالم."

وشهد حفل الافتتاح حضور نخبة المواهب المحلية والعالمية، بما في ذلك أبرز المواهب السعودية والخليجية من بينهم عبدالمحسن النمر، إلهام علي، أسيل عمران، ماجد سمان، وخالد صقر، وألمع نجوم العالم العربي من بينهم منى زكي، أمينة خليل، يسرا، زينة، أمير المصري.. .

هذا إلى جانب مجموعة من الشخصيات البارزة والمواهب السينمائية العالمية من بينهم ميشيل يوه، كارينا كابور، بارك سونج هون، سينثيا إريفو، إيميلي بلانت، إنجين ألتان دوياتان، مايكل دوغلاس، كاثرين زيتا جونز، جورجينا رودريغيز، إيفا لونغوريا، ويل سميث، برايا لوندبيرج.