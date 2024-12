شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لتشرد بطل مسلسل Loki.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد الممثل الشاب جاك فيل، الذي لعب دور كيد لوكي في الموسم الأول من مسلسل مارفل "Loki"، المساعدة من الجمهور بعد أن مر بأوقات عصيبة، حيث كشف فيل عن الصعوبات التى يواجهها.

حيث صرح فيل قائلا من خلال فيديو على موقع تيك توك: "مرحبًا أنا ممثل مشهور، عمرى 17 عامًا وأنا بلا مأوى.. ربما تعرفنى من مسلسل Loki أو The End of the F***ing World أو العديد من الأعمال الأخرى التى لعبت فيها أدوارًا مهمة، لم أذكر الكثير عما يحدث فى حياتى، لكننى أعتقد أنه حان الوقت للكشف عن الحقيقة".

وتابع فيل قائلا: "دون الخوض كثيرًا فى التفاصيل، تعرضت للإساءة فى المنزل، وكان عنفًا جسديًا وإساءة عاطفية وغيرها، ولهذا تركت المنزل وليس لدى مكان آخر أذهب إليه، وأنا بحاجة إلى المساعدة".

وأشار فيل قائلا: "ترفض الخدمات الاجتماعية مساعدتى على الرغم مما قلته لهم، ولهذا أنا يائس، خاصة أننى كنت أنام فى الشوارع، وحاليا أنام فى مقطورة بها نوافذ محطمة، وهى غير آمنة وتبعد ساعتين عن عملى، مما يعنى أننى أكافح للوصول إلى العمل كل يوم، إنه أمر صعب، الحياة صعبة".

وناشد فيال متابعيه مشاركة ما قال إنه يحدث على أمل أن يتمكن من الحصول على نوع من الإقامة بالقرب من لندن، وبعد نشر الفيديو بيومين، كشف فيل أنه تم الاتصال به من قبل الخدمات الاجتماعية لعقد اجتماع يمكن أن يساعده،

وكشف من خلا فيديو آخر قائلا: "لا أعرف ماذا فعلتم يا رفاق، لكن الأمر خرج إلى العلن وقد ساعدنى حقًا، إنهم يتخذون إجراءات الآن لمساعدتى، بارك الله فيكم جميعًا، وشكرا جزيلا لكم".

ووعد فيل متابعيه بـ نشر فيديو متابعة لما سيحدث بعد تحديد موعد الاجتماع مع الخدمات العامة.