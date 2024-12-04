شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على صدقي صخر بعد اتهامه بالتحرش فى رقم سرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة العشرين من مسلسل رقم سري، باتهام صدقي صخر ـ لطفي عبود بالتحرش من فتاة، وذلك بسبب ماجدة علوان ـ ناردين فرج التي قررت الانتقام منه بطريقتها.

يذهب لطفي عبود - صدقي صخر لـ لقاء - ياسمين رئيس ويتنحى عن قضيتها بسبب اتهامه بالتحرش، ولكن لقاء ترفض أنه يترك القضية.

وتنتهى الحلقة بالقبض على لطفى عبود في مكتبه، وترفض لقاء أي محامين آخرين يدافعون عنها.

مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.



صدقي صخر



صدقي صخر يتم القبض عليه بعد اتهامه بالتحرش في رقم سري