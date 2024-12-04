إليسا تكشف عن موعد طرح أغنيتها الجديدة حبك متل بيروت 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - كشفت الفنانة إليسا عن موعد طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "حبك متل بيروت"، وذلك غداً الخميس الموافق 5 ديسمبر، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية المختلفة.

" حبك متل بيروت" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وهي من إخراج إيلي فهد، ومن كلمات جان نخول، ومن ألحان جان نخول وبشار.

بوستر أغنية إليسا الجديد "حبك متل بيروت"

وشاركت النجمة اللبنانية إليسا متابعيها البوستر الرسمي لـ الأغنية عبر صفحتها على "إنستغرام" والذي ظهرت عليه منفردة والحيرة والدهشة ترتسم على وجهها، معلقة: "غداً الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت بيروت) على قناتي على اليوتيوب وجميع منصات الموسيقى الرقمية".

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حفل غنائي منتظر لـ إليسا

على جانب آخر تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل غنائي، وذلك ضمن فعاليات أكبر بطولة جولف بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 6 ديسمبر من الشهر الحالي، ويشارك عدد من النجوم العرب في إحياء حفلات تلك البطولة التي تقام من 4 إلى 7 ديسمبر، من بينهم محمد حماقي، عمرو دياب، تامر عاشور، رشا رزق.



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"أنا سكّتين" آخر ألبومات إليسا

طرحت إليسا أحدث ألبوماتها في شهر مايو الماضي والذي يحمل اسم "أنا سكّتين"، ونجح الألبوم وقتها بعد ساعات من طرحه في أن تصدر ترند منصات التواصل الاجتماعي، لتستقبل إليسا رسائل عديدة من قِبل عددٍ من الفنانين والملحنين، وأيضاً محبوها في الوطن العربي هنأوها من خلالها على أغاني الألبوم، والذي ضم 12 أغنية تعاونت فيها النجمة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أغاني الألبوم كالتالي: "بتمايل على beat، أنا سكتين، فرحانة معك، كلو وهم، العقد، النظرة الأولى، شو كان بيمنعك، من أول السطر، نظرات، حظي ضحكلي، حلالي، خوليو وفيروز".



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