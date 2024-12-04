ميرنا وليد - بيروت - بعد إنتهاء المشتركة السعودية إلينا من عرض الجمباز الرائع و إستعراضها للياقة جسمها المميزة على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، لفتت الانظار لعرضها مثل كل العروض الجميلة التي قدمتها سابقاً.
إلا أنه مع بدئ إبداء الرأي من لجنة التحكيم، نشب جدال مازح بين الفنانة اللبنانية نجوى كرم و الإعلامي المصري باسم يوسف، لتقول نجوى: "بيقولو دائماً أنا ضد باسم، بس اليوم عنجد أنا ضدك"، ليتدخل ناصر القصبي، و ينضم إلى فريق نجوى مع الإعلامي اللبناني علي جابر، في أجواء من الضحك و الفكاهة.
كانت هذه تفاصيل خبر جدال بين نجوى كرم كرم و باسم يوسف في Arabs Got Talent .. و ناصر القصبي يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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