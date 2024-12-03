شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا ميخائيل: تجربة "ساعته وتاريخه" ممتعة وكلنا ممثلين أول مرة نظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الممثلة الشابة ماريا ميخائيل إحدى مواهب برنامج "كاستنج" عن سعادتها باختيارها ضمن فريق عمل مسلسل "ساعته وتاريخه"، المقرر عرضه على قناة DMC يوم الخميس 5 ديسمبر الجارى.

وقالت ماريا ميخائيل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سعيدة جدا باختيارى ضمن فريق مسلسل ساعته وتاريخه والكواليس كانت مختلفة وممتعة لأننا كلنا فى عمل جديد وكلنا ممثلين أول مرة نظهر، وحتى الفنانين المعروفين اللى طالعين معانا ضيوف شرف كانوا مبسوطين جدا بالفكرة ومتعاونين جدا فى التصوير وحتى المخرجين لأن كان هناك مشاركة لبعض المخرجين بجانب أن المسلسل رؤية فنية وإخراج عمرو سلامة، فكانوا مش بيتأخروا على أي حد فينا وبيساعدونا".

واختتمت ماريا ميخائيل حديثها قائلة: "بقول للناس لازم تاخد تجربة برنامج كاستنج في المواسم المقبلة، وهى لعبة ممكن تكسب أو تخسر فيها، بس أكيد في مرة من المرات هتكسب ومتفكرش تدور إزاى هتوصل للنجومية، ولكن ادخل والعب وأعمل اللى بتحبه وانبسط بالتجربة واكيد في وقت هتنجح".

"ساعته وتاريخه" سيعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء، ويقدمه مواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي تعرضه قناة "dmc"، فيما يدور المسلسل في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

ويعد برنامج "كاستنج" الذي تعرضه "dmc" أحدث إنتاجات United Studios ويعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تليفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.