شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام أولاد حريم كريم والسرب وبحبك يتصدرون الأكثر شهرة على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض منصة watch it عدد من الأفلام الحديثة التى تم عرضها فى السينمات الفترة الماضية، حيث حققت تلك الأفلام شهرة وإيرادات كبيرة بين الجمهور، ورغم عرض بعضها في السنوات الماضية، إلا أنها عادت لقائمة الأكثر شهرة على منصة واتش ات، حيث تصدر 5 أفلام القائمة البارزة وهى كالتالى :



الافلام الاكثر شهرة

فيلم حريم كريم .. فقد حصد المركز الأول في قائمة الأكثر شهرة على المنصة من بطولة النجم مصطفى قمر وبشرى وعلا غانم وبسمة وأخرون، إخراج على ادريس .

وفى المركز الثانى جاء فيلم السرب بطولة النجم أحمد السقا ومحمد ممدوح ودياب ونيللى كريم وصبا مبارك وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلالن وإنتاج سينرجى فيلمز .

وفى المركز الثالث جاء فيلم فضل ونعمة بطولة النجمين ماجد الكدوانى وهند صبرى وآخرين، إخراج رامى امام.

وفى المركز الرابع جاء فيلم بلبل حيران بطولة النجم أحمد حلمى وايمى سمير غانم وشيرى عادل وزينة، إخراج خالد مرعى .

أما في المركز الخامس جاء فيلم بحبك للنجم تامر حسنى وبطولة هنا الزاهد وتميم عبدة وهدى المفتى وعددكبير من الفنانين، إخراج تامر حسنى.