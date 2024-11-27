موعد عرض مسلسل صدف لحسين المهدي وروان مهدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - بمشاركة نخبة من النجوم منهم الفنان حسين المهدي، روان مهدي، أبرار أبو سيف، عبد الله البلوشي، روان العلي، كفاح رجيب، ياسمين العنزي، الطفلة إيلين، عيسى الملا، عبد الله التركماني، وفهد باسم، تبدأ في 28 نوفمبر 2024 عرض أولى حلقات المسلسل الكويتي "صدف". وكان أبطال وفريق العمل قد روجوا للعمل وعن موعد عرضه حيث نشر الفنان حسين المهدي بوستر العمل وكتب: "أحياناً الظروف تجبرك تكون أنت الضحية.. جاهزيــــــن؟ "صدف" من أعمال شاهد الأصلية 28 نوفمبر"

كما نشرت الفنانة روان مهدي عدداً من الفيديوهات مؤخراً، وكتبت: "كل تاريخ له قصة، مستحيل أي شيء يصير صدفة"، كما نشرت روان فيديو مؤخراً، وكتبت: "جريمة حركت جمود الماضي وكشفت الأسرار المدفونة"

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مسلسل "صدف"

" هو مسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ مناف عبدال، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عمار بوشاهين ومن بطولة كل من الفنان حسين المهدي، روان مهدي، أبرار أبو سيف، عبدالله البلوشي، كفاح الرجيب، محمد الأستاذ، وعيسى الملا.

و تدور قصة المسلسل حول شابة تعاني من اضطراب نفسي، يجعلها غير مقتنعة بأن شقيقتها انتحرت، وتمضي في رحلة من البحث بمساعدة محقق محترف لحل اللغز، ضمن أجواء تشويقية مليئة بالغموض، وتنطلق الأحداث من لحظة انتحار أسرار في صالة منزلها تاركة رسالة لأختها صدف التي تعاني من مرض اللوكسيثيميا الذي يجعلها غير قادرة عن التعبير عن مشاعرها، وتتوالى أحداث المسلسل.

آخر أعمال عُرضت لـحسين المهدي

مسلسل "حياة لا تُشبهني" من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله التركماني، ومن تأليف أنفال الدويسان وبطولة الفنانة سماح، عبدالله التركماني، هبة الدري، حمد العماني، إيمان الحسيني.

مسلسل "يس عبدالملك" من بطولة الفنان سعدالفرج، عبدالرحمن العقل، حسين المهدي ، ياسة، ليالي دهراب، أحمد النجار، ناصر عباس، فتات سلطان، زينب بهمن، حسن عبدال، من إخراج مناف عبدال، ومن تأليف محمد النشمي.

، ياسة، ليالي دهراب، أحمد النجار، ناصر عباس، فتات سلطان، زينب بهمن، حسن عبدال، من إخراج مناف عبدال، ومن تأليف محمد النشمي. ومسلسل "زمن العجاج" من ﺇﺧﺮاﺝ: جاسم المهنا وﺗﺄﻟﻴﻒ إيمان سلطان، وبطولة جاسم النبهان، عبدالرحمن العقل، أحمد مساعد، حسين المهدي ، فيصل العميري، عبير أحمد.

، فيصل العميري، عبير أحمد. وقدَّم كذلك مسرحية "عرس الجن" من إﺧﺮاﺝ وتأليف محمد جمال الشطي، ومن بطولة الفنان عبدالرحمن العقل، أحمد الفرج، هبة الدري، حسين المهدي، ويوسف الحشاش.

آخر أعمال عُرضت للفنانة روان مهدي

مسلسل "الصفقة" من إﺧﺮاﺝ كريم الشناوي ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ نادية أحمد، ومن بطولة الفنانة روان مهدي ، منى حسين، حسين المهدي، محمد المنصور، جاسم النبهان، فيصل العميري.

، منى حسين، حسين المهدي، محمد المنصور، جاسم النبهان، فيصل العميري. وأيضاً مسلسل "القفص" من ﺇﺧﺮاﺝ جاسم المهنا ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدر الجزاف ومحمد العنزي و محمد أنور محمد، ومن بطولة الفنان خالد أمين، حسين المهدي، روان مهدي، لمياء طارق، أحمد مساعد، مي البلوشي.

وكانت آخر أربعة أعمال عُرضت للفنانمؤخراً ثلاثة منها مسلسلات درامية ومسرحية، والمسلسلات هي:وكان آخر عملين عرضا للفنانةهما:

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