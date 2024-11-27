ماغي بو غصن :"نرجع نعمّر هالبلد الحلو ونعيش فيه بسلام"

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن أن الوقت ليتكاتف اللبنانين لإعادة بناء البلد سوياً، وأن يعيش جميع اللبنانين بسلام، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت بو غصن قائلة :"27 • 11 • 2024 الحمدالله.. الحمدالله.. الحمدالله، الله يرحم شهدا الوطن، ويساعد الناس اللي خسرت كل شي، صار وقت نتكاتف ونرجع نعمّر هالبلد الحلو ونعيش فيه بسلام، حبة من ترابك بكنوز الدني.. الحمدالله".

متابعو بو غصن إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها :"احلى خبر منسمعه من وقت طويل، وان شاء لله زياره قريبة للبنان"،"الحمدلله مليون مره تنذكر وماتنعاد والله يرحم الشهداء، شعب جميل ولطيف يستاهل الفرح والسعادة دايما وابداً، اشتقنالك واشتقنا لروحك وطاقتك الحلوة لا تغيبي عنا"، وغيرها ".

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