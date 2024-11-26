شكرا لقرائتكم خبر عن رامى الطمبارى يعود لعمله بالمباحث ويكشف أول خيوط القضية بمسلسل رقم سرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُرضت الحلقة 13 من مسلسل رقم سرى، بطولة الفنانة ياسمين رئيس، على قناة dmc من إخراج محمود عبد التواب توبة، حيث كشفت الحلقة عن عودة الضابط حسين – رامى الطمبارى، إلى عمله فى المباحث وقضية مقتل نادين مديرة البنك، وبدأت الحلقة بتحقيق الضابط حسين مع سلوى الخادمة.

اعترفت الخادمة بعد الضغط عليها أن المحامية ماجدة علوان هى من أجبرتها أن تتهم لقاء إسماعيل – ياسمين رئيس أنها كانت بالقرب من غرفة نادين قبل سقوطها من شرفة منزلها، حيث كشف الضابط حسين أن رياض شقيق ندى وسلوى الخادمة يكذبون فى الاتهام الموجه للقاء.



رقم سرى

رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.