شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامى ضيف الراديو بيضحك على راديو 9090 الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان أحمد الشامى ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى الخميس المقبل، وذلك عبر إذاعة 9090، فى حلقة يتطرق فيها إلى كواليس مشاركته بمسلسل رقم سرى، الذى يلعب فيه شخصية أثارت التفاعل مع الجمهور منذ عرض الحلقات الأولى للعمل.

خاصة أن العمل يدور فى إطار من التشويق والإثارة بعد جريمة فى إطار لغز يترقب المشاهدين معرفة حلها، وهو ما يظهر جلياً فى الحلقات التى ازدادت سخونة مؤخراً.

كما يتحدث أحمد الشامى خلال الحلقة عن أعماله الناجحة الأخيرة، بالإضافة إلى محطات لا تنسى فى مشوار فريق واما الغنائى.

مسلسل "رقم سرى" يتم تقديمه من عالم "صوت وصورة"؛ حيث تعد أحداثه امتدادا للعمل الذى قامت ببطولته حنان مطاوع العام الماضى،. ويشارك فى البطولة إلى جانب ياسمين رئيس كل من: صدقى صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد عبده ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

تدور أحداث "رقم سري" حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة؛ حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين، عن طريق منظومة البنك الإلكترونية؛ لتتكشف عبْر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.