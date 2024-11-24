شكرا لقرائتكم خبر عن البوب vs الراب.. رامي صبري ينتقد كلمات الرابر وويجز يرد: أنت رقم 19 يا رامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات الماضية الكثير من المناوشات والأراء المختلفة حول الموسيقي، فبعد أن انتقد المطرب رامي صبري كلمات مطربي الراب في إحدي لقاءاته التليفزيونية، خرج مطرب الراب "ويجز" ليرد عليه في ستوري فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

وبدأت الحكاية بتصريح من رامي صبري في لقاء تليفزيوني قائلاً :"ويجز زعلان مني ومش عارف ليه أنا قلت إني مش بفهم كلامه ودي حقيقة بس قلت عليه إنه بيعمل مزيكا حلوة ومجتهد".



ويجز يهاجم رامي صبري

وسرعان ما خرج مطرب الراب ويجز في ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وقال "هتكلم على فنان فاكر ان عنده صلاحية يتكلم على أي حد والناس تسمع وتسكت، الفنان دا اسمه رامي، رامي كل ما يقعد 4 او 5 شهور يزهق يطلع يتكلم على بتوع الراب والهيب هوب، هتتكلم امتي على فنك ومجالك وبتوع البوب الى انت منهم؟

وأضاف ويجز في الفيديو : " انت متفهمش في الراب حاجة زي ما قولت قبل كدا، فمش هتعرف تعمله، لو لقيت واحد بيعرف يسوق عجلة وانا مش بعرف فهحترمه، لو حد بيعمل حاجة وانا مش بعرف اعملها هحترمه، انت مش بتقدر الفنانين دول، انت شايفهم انهم عاوزين يوصلوا في ليفل أنت فيه، في حين أنهم معدينك، انت مش رقم 2 يا رامي، أنت رقم 19، بعيد اوي بجد".

كما نشر ويجز ستوري جديد ليعلن فيه عن أغنيته الجديدة، وقال "استنوا اغنيتي الجديدة يوم 27، أغنية مش هقولكم عبارة عن إيه، أستاذ رامي ممكن يقولنا، ويشرح لنا الأغنية بتقول ايه، دا لو فهم".

وتناولت جماهير موسيقي البوب والراب، تلك التصريحات المختلفة عبر حساباتها المختلفة بمنصات السوشيال ميديا، للتعليق والدفاع عن موسيقاهم.