فن ومشاهير

يسرا: احتفاء مهرجان القاهرة السينمائى بالسينما الفلسطينية "واجب علينا"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: احتفاء مهرجان القاهرة السينمائى بالسينما الفلسطينية "واجب علينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:33 م

قالت الفنانة يسرا، تعليقا على احتفاء مهرجان القاهرة السينمائى بالسينما الفلسطينية، :"دا واجب علينا احنا كمصريين نعمل دا، دا عادى جدا، علمنا السنة اللى فاتت فى مهرجان الجونة، والسنادى فى مهرجاة القاهرة السينمائى".

وأضافت خلال لقائها على هامش مهرجان القاهرة السينمائى، عبر قناة "DMC"، : "الفلسطينيين والمصريين واحد، وطول عمرنا شايلين هم القضية"، معربة عن سعادتها بتقديم الفنانة درة لفيلم عن القضية الفلسطينية، وهو شىء تُشكر عليه.

وأكدت الفنانة يسرا، أن أى مشكلة فى أى وطن عربى أخر تصب علينا، ويجب أن نحمل هم بعضنا البعض، مضيفة أنها لن تلحق بأداء دور فى مسلسلات رمضان المقبل.
 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements