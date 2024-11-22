شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: احتفاء مهرجان القاهرة السينمائى بالسينما الفلسطينية "واجب علينا" والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة يسرا، تعليقا على احتفاء مهرجان القاهرة السينمائى بالسينما الفلسطينية، :"دا واجب علينا احنا كمصريين نعمل دا، دا عادى جدا، علمنا السنة اللى فاتت فى مهرجان الجونة، والسنادى فى مهرجاة القاهرة السينمائى".

وأضافت خلال لقائها على هامش مهرجان القاهرة السينمائى، عبر قناة "DMC"، : "الفلسطينيين والمصريين واحد، وطول عمرنا شايلين هم القضية"، معربة عن سعادتها بتقديم الفنانة درة لفيلم عن القضية الفلسطينية، وهو شىء تُشكر عليه.

وأكدت الفنانة يسرا، أن أى مشكلة فى أى وطن عربى أخر تصب علينا، ويجب أن نحمل هم بعضنا البعض، مضيفة أنها لن تلحق بأداء دور فى مسلسلات رمضان المقبل.

